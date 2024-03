Non era un campanello di allarme troppo forte, come vi abbiamo raccontato anche nei minuti immediatamente successivi alla partita col Genoa. Adesso, ogni apprensione è definitivamente cancellata: Davide Frattesi ha lavorato col gruppo quest'oggi ad Appiano Gentile e quindi è totalmente a disposizione per i prossimi impegni contro Bologna e soprattutto Atletico Madrid di Champions League, come riferisce la Gazzetta dello Sport. Frattesi si era fermato nel riscaldamento a bordo campo durante la gara di lunedì prima di poter entrare nel secondo tempo, ma quel fastidio muscolare si è già dissolto e non c'è stato alcun bisogno di esami strumentali.

Adesso, si attende per completare il mosaico il rientro di Hakan Calhanoglu, che avverrà domani: è molto probabile che il turco sarà convocato già per la trasferta del Renato Dall'Ara di sabato, ma Inzaghi sta addirittura valutando di schierarlo dal primo minuto. L'obiettivo è infatti averlo al 100% per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e mettere benzina nel motore, così come faranno Francesco Acerbi e Marcus Thuram, già contro la formazione di Thiago Motta gli sarà utile per arrivare nelle migliori condizioni alla grande sfida del Civitas Metropolitano. Valutazioni migliori saranno fatte nei prossimi giorni, anche per scongiurare il rischio di ricadute.

