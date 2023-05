Eliminare il Milan in semifinale di Champions League e staccare il biglietto per Istanbul, secondo la Gazzetta dello Sport, vorrebbe dire per Simone Inzaghi cancellare il ricordo dello scudetto perso nella scorsa stagione. Se è vero che che l'Inter ha già superato i cugini in Coppa Italia, competizione poi vinta a Roma contro la Juve, oltre ad aver trionfato nella finale di Supercoppa italiana, è altrettanto pacifico che l'euroderby sia il punto più alto della carriera del tecnico piacentino. Che nelle ultime settimane ha trovato il modo di salvare la panchina nel momento in cui la società ha riflettuto pure sul cambio in corsa: "probabilmente, si legge sulla rosea, non ci fosse stato un calendario compresso come quello di aprile, il cammino in campionato lo avrebbe condannato. Benedetta Champions, benedette coppe. Inzaghi si è appoggiato alle sue certezze ed è andato avanti. E ora ha davanti a sé la possibilità di cambiare un destino già scritto, in ottica futura".

In campionato le cose si sono rimesse a posto momentaneamente grazie alle quattro vittorie consecutive, ma mercoledì, in casa del Diavolo, arriva l'ennesimo bivio: sogno o incubo per l'ex Lazio, che ha in testa una sfida riferimento, ovvero quella di Riyad, per sorprendere gli avversari. "Quel giorno di gennaio in Supercoppa l’Inter dominò in lungo e in largo, mandando a più riprese in crisi il Milan con i cambi di gioco, insistendo su un lato del campo per poi andare a chiudere dall’altro. Questa è la mossa che sarà ripetuta mercoledì", scrivono i colleghi.