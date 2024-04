Hermoso piace parecchio, monitorate le situazioni Smalling e Mavropanos, il sogno è Kim, ma l'Inter, per la difesa, valuta anche il profilo di Oumar Solet.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, il nome del centrale del Salisburgo non è un inedito considerando che i nerazzurri lo seguono da diverso tempo (anche dal vivo). Nessun problema eventualmente a giocare in una difesa a tre, sistema che conosce alla perfezione avendo giocato sia a tre che a quattro.

Un'agevolazione arriva dalla situazione contrattuale. In passato, il Salisburgo sparava alto in termini di valutazione: l'estate scorsa il club austriaco chiedeva 20 milioni di euro, per poi abbassare le pretese a gennaio (13). Il contratto ora recita scadenza giugno 2025 ed è un assist per i potenziali acquirenti. Di rinnovo non si parla, quindi il club austriaco potrebbe dover rivedere le sue richieste ancora al ribasso (10 milioni?).

Un colpo in difesa, ad ogni modo, l'Inter ha deciso di farlo.

