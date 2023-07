Di questi tempi, l'anno scorso, ricorda Gazzetta.it, il mercato dell'Inter era praticamente fatto. Mancava solo il sesto centrale, Francesco Acerbi, preso con un colpo di coda praticamente sul gong della sessione estiva. Oggi la situazione è ben diversa, sono tanti i buchi in rosa che la dirigenza deve coprire al più presto perché tra meno di un mese i nerazzurri saranno in campo per la prima giornata di campionato contro il Monza partendo con l'obiettivo in testa di vincere lo scudetto della seconda stella.

La priorità, guardando alle lacune della squadra, è l'acquisto di un portiere titolare: Marotta e Ausilio, ormai non è un mistero, hanno scelto Yann Sommer e aspettano che il Bayern Monaco acquisti un vice di Neuer per completare l'affare. L'idea Dibu Martinez, rimbalzata dall'Argentina in queste ore, è stata smentita in Viale della Liberazione, resta viva quella relativa ad Anatolij Trubin, un investimento da fare per il futuro, dopo che sarà arrivato l'esperto svizzero. Sempre che la cifra richiesta dallo Shakhtar sia ritenuta consona.

Oltre a due portieri, Inzaghi ha anche bisogno di un centravanti per dimenticare il tradimento di Romelu Lukaku: la preferenza del tecnico è ricaduta su Alvaro Morata, profilo esperto che conosce perfettamente la Serie A. Quanto a Folarin Balogun, si legge sull'edizione online della rosea, è un investimento (importante) che Steven Zhang vorrebbe fare in caso di cessione di Joaquin Correa oppure prendendo un centravanti meno dispendioso dello spagnolo dell'Atletico.

Poi c'è la questione legata al braccetto destro da alternare a Matteo Darmian, visto che Yann Bisseck sarà utilizzato anche a sinistra. Il sogno da tempo è Benjamin Pavard, in scadenza nel 2024, ma di fronte all'approccio dell'Inter i bavaresi hanno fatto muro dichiarandolo incedibile. "La situazione cambierà se i tedeschi riusciranno a firmare Walker dal City? In viale della Liberazione sostengono di no, ma vale comunque la pena di tenere monitorata la situazione", si legge. Stesso discorso per Tiago Djalò che attualmente sta recuperando da un serio infortunio a un ginocchio accusato a marzo: non è pronto subito e può essere un investimento nel prossimo mercato di gennaio o un colpo a parametro zero la prossima estate. Intanto però una delle idee che più intrigano è legata a Rafael Toloi.

A centrocampo, infine, serve un elemento per completare il reparto, meglio se di qualità come il talento serbo dell'Udinese Lazar Samardzic che però viene valutato molto, almeno in questo momento. Se Robin Gosens andrà al Wolfsburg, assalto a Carlos Augusto del Monza.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!