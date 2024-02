Come ha reagito l'Inter alla proposta lanciata nelle ultime ore da Webuild, la grande impresa di costruzioni che si è detta pronta a sostenere il progetto di ristrutturazione di San Siro? La Gazzetta dello Sport ha raccolto nel dettaglio le reazioni sia del Milan sia dei nerazzurri, con l'Inter che comunque vuole seguire la propria linea: il club di Viale della Liberazione sta portando avanti il progetto relativo a Rozzano e, dopo la fine dello studio di fattibilità e l'acquisizione dell'area, presenterà l'idea al Comune. L'area individuata misura circa 1 milione di metri quadri, 256.000 destinati alla nuova casa nerazzurra da 70.000 posti, di proprietà della famiglia Cabassi a ridosso della Tangenziale Ovest e dell'autostrada per Genova. Un progetto per il quale l'Inter ha già investito somme importanti considerando anche gli advisors e lo studio sulla viabilità.

In questo momento, si legge sulla Rosea, nei piani nerazzurri non sembra esserci spazio per considerare il progetto di ristrutturazione del Meazza caldeggiato da Beppe Sala. In base alle analisi fatte in passato dal Politecnico, le criticità di restare a giocare al Meazza durante i lavori avevano sconsigliato i due club a percorrere questa strada. Se non altro, l'Inter attende il giorno dell'incontro incrociato con il sindaco e con il Milan per avere chiara definitivamente la posizione ufficiale dei rossoneri che, annotano in viale della Liberazione, in questi anni è cambiata più volte.

