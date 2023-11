Colpi già in casa o eventuali soldi freschi in arrivo. Sono queste le due strade che, secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter percorrerà con i tanti giovani in prestito. Tra questi spicca Francesco Pio Esposito (allo Spezia), Mattia Zanotti (al San Gallo), Gaetano Oristanio (fresco di primo gol in Serie A con il Cagliari) e Zinho Vanheusden (allo Standard Liegi).

Non vanno poi dimenticati il portiere Filip Stankovic (alla Sampdoria), gli attaccanti Martín Satriano (finora 10 presenze e una rete nel Brest), Valentín Carboni (al Monza), Sebastiano Esposito (anche lui alla Samp), oltre a Ionut Radu (Bournemouth), Eddie Salcedo (che al momento conta 2 gol nella serie B spagnola con l'Eldense), Alessandro Fontanarosa (in cerca di continuità a Cosenza), Franco Carboni (Monza) e Gabriel Brazao (girato alla Ternana).

I dirigenti nerazzurri, che nella scorsa annata sono riusciti a incassare oltre 22 milioni dalle partenze di Mulattieri, Pirola, Fabbian, Colidio e Males, secondo la rosea stanno monitorando con attenzione la crescita di questi giocatori, che in futuro possono tornare utili a Inzaghi o dare ossigeno al bilancio.

