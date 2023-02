L’invenzione di Calhanoglu regista "ha ridisegnato le gerarchie in mezzo al campo e ora può indirizzare le scelte future dell'Inter". Questo quanto scrive La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, analizzando anche i possibili sviluppi di mercato. "In stagione l’Inter ha fatto a meno di Brozovic 17 volte: 12 vittorie (una ai supplementari, in Coppa Italia contro il Parma), due pareggi e tre sconfitte. Con il croato da subentrato, i nerazzurri hanno vinto quattro sfide su sei. Sembrava impensabile poter fare a meno di Marcelo per così tante partite, Inzaghi ce l’ha fatta inventandosi Calhanoglu davanti alla difesa. Mossa da applaudire, resa possibile anche dall’affidabilità di Mkhitaryan da mezzala. Brozo è entrato bene contro il Porto e c’è chi lo rivorrebbe subito al proprio posto, in regia davanti alla difesa. Ma l’attuale Brozovic è Calhanoglu, Mvp anche nell’ultima di Champions: come si può pensare di spostare il turco dalla posizione in cui ha messo in mostra il meglio di sé? Situazione che tiene aperti tutti gli scenari per il futuro - spiega la rosea -, anche quello di una possibile cessione dell’ex Dinamo Zagabria. Il cui stipendio è di 6,5 milioni netti. Il profilo di Brozovic non può che fare gola alle big europee: Barcellona, Real Madrid e Chelsea osservano. Un’offerta importante, a questo punto e considerando la necessità da parte del club di monetizzare, potrebbe essere presa in considerazione. La mossa Calhanoglu rischia di cambiare tutto. Intanto, ha rilanciato l’Inter".