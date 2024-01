Nei pochi giorni trascorsi alla Pinetina da neo giocatore dell'Inter, Tajon Buchanan ha fatto in tempo a stupire Simone Inzaghi e il suo staff tecnico a livello fisico. Il laterale canadese, che oggi tornerà in Italia dal Belgio, dove era stato per ottenere il permesso di soggiorno indispensabile per completare il tesseramento in Figc, si è dimostrato in linea con i migliori della rosa nei test atletici svolti al centro sportivo di Appiano Gentile per livello di forza, potenza ed esplosività. Questo nonostante il ragazzo non giochi praticamente da un mese, essendo stato separato in casa al Bruges proprio per forzare il suo trasferimento a Milano.

Sabato, salvo sorprese, Buchanan sarà inserito nell'elenco dei convocati per la sfida di campionato contro il Monza, contro cui spera di fare il suo esordio assoluto in Serie A. Nel frattempo, il classe 1999 di Brampton si sta inserendo al meglio nel gruppo, grazie anche all'aiuto del neo compagno Henrikh Mkhitaryan, che gli ha fatto da traduttore durante l'analisi video post Inter-Hellas. Lo riporta Gazzetta.it.

