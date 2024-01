Tajon Buchanan oggi ha vissuto la sua prima giornata da giocatore dell'Inter nel centro sportivo di Appiano Gentile, dove ha fatto conoscenza dei suoi nuovi compagni e ha scambiato due parole con il tecnico Simone Inzaghi. Il laterale canadese non si è allenato con il gruppo, in campo nel pomeriggio a ranghi completi ad eccezione di Juan Cuadrado, ma si è sottoposto ai classici test atletici in previsione della sua prima convocazione che arriverà, salvo imprevisti, per Monza-Inter del 13 gennaio. Come noto, infatti, l'ex Bruges non sarà né in campo né in panchina per Inter-Verona, ma vivrà l'atmosfera di San Siro da spettatore. Lo riporta Gazzetta.it.

