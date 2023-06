Marcelo Brozovic all'Al-Nassr, l'affare è riaperto. Dopo che stamattina erano arrivate le voci della brusca frenata della trattativa, le parti sono tornate a sentirsi nel pomeriggio e la fumata bianca sembra essere all'orizzonte.

Nell'arco delle prossime 24-48 ore ogni contingenza verrà chiarita. I colleghi de La Gazzetta dello Sport svelano le cifre dell'operazione: "All'Inter non andranno i 23 milioni pattuiti nel meeting con gli arabi andato in scena in settimana in viale della Liberazione, ma 18, una cifra comunque importante per pianificare gli investimenti futuri, in particolare quello per Lukaku, la priorità di Inzaghi. A Brozovic, invece, un triennale da 26-27 milioni a stagione", conclude la rosea.