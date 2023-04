Alessandro Bastoni è stato ieri premiato con il titolo di MVP al Da Luz dopo il match vinto per 2-0 dai nerazzurri contro il Benfica. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, adesso il difensore azzurro è anche maestro di cross e assist. "A Lisbona il suo miglior partner di fascia, Federico Dimarco, ha mostrato ancora segni di sofferenza atletica dopo il recente infortunio e quindi nel secondo tempo si è preso lui in prima persona la briga di fare quel che di solito è prerogativa dello specialista con il numero 32 sulla schiena: lucidare il mancino e poi farlo cantare con cross destinati a scatenare il panico nell'area avversaria. E, nell'evoluzione dello splendido giocatore quale è, ci è riuscito alla grande: prima il precisissimo assist per la testa di Nicolò Barella in occasione del vantaggio, poi il cross per Denzel Dumfries che ha innescato il fallo di mano di Joao Mario. Raddoppio. Con il primo dei due episodi Bastoni ha toccato quota 6 assist in stagione: per avere un termine di paragone, tra i difensori di Serie A soltanto Cristiano Biraghi e Mario Rui hanno fatto meglio di lui. Ma al di là della classificazione fantacalcistica i tre calciatori non sono certo paragonabili, visto che i due colleghi in forza a Fiorentina e Napoli sono terzini puri, mentre l'interista è principalmente un difensore centrale che non smette di crescere di anno in anno", scrive la rosea.

Adesso l'obiettivo dell'Inter è quello di accelerare per il rinnovo del contratto del calciatore, in scadenza nel 2024. Bisogna evitare che si ripeta un caso simile a quello di Milan Skriniar, per cui la scorsa estate il rinnovo sembrava una formalità ma la cui vicenda si è poi conclusa con un nulla di fatto che porterà alla separazione a giugno. Anche Bastoni oggi, come Skriniar, si ritiene sicuro di restare a Milano e non vorrebbe deludere i tifosi, ma le condizioni adesso sono diverse rispetto al precedente accordo firmato nel 2022: "ai tempi Steven Zhang e la dirigenza erano già consapevoli di dover rinunciare a un big per fare cassa, mentre adesso non esiste questa fretta. Già con la qualificazione ai quarti di finale di Champions League il bisogno di fare cassa si era ridotto a 25-30 milioni di euro recuperabili dai vari calciatori in prestito (non Giovanni Fabbian, su cui il club punta), ma questa cifra si assottiglierebbe ulteriormente se il prossimo mercoledì il Benfica non dovesse completare un miracoloso ribaltone. Insomma, i risultati sportivi stanno colmando la lacuna delle casse societarie".