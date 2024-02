Giocare a San Siro durante i lavori di ristrutturazione. Secondo Webuild, colosso italiano delle costruzioni e dell'ingegneria civile e industriale, si può fare. Uno scenario che potrebbe essere utilizzato dal Comune di Milano come ultimo tentativo per convincere Inter e Milan a non lasciare la Scala del Calcio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il sindaco Beppe Sala sta cercando in tutti i modi di trovare una soluzione per far restare i due club a San Siro. L'entrata in scena di Webuild, che sta realizzando la linea 4 della metropolitana a Milano, potrebbe cambiare lo scenario. Il colosso si è reso anche disponibile, attraverso una lettera inviata a Milan, Comune di Milano e M-I Stadio, ad eseguire i lavori. Per Webuild insomma effettuare i lavori di ristrutturazione e giocare allo stesso tempo si può fare.

C'è da registrare però un'altra novità importante. Sala ha inviato una richiesta ufficiale a Milan e Inter per un incontro urgente. L'obiettivo è quello di chiarire quali sono le reali posizioni dei due club sul fronte San Siro e sui possibili nuovi stadi.