Francesco Acerbi è in uscita dalla Lazio. Il difensore biancoceleste sarebbe infatti destinato a lasciare la Capitale in seguito ai ben noti contrasti con il tifo organizzato. E secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Acerbi vorrebbe disputare la Champions League, ragion per cui potrebbe scatenarsi a Milano un derby di mercato molto interessante. San Siro e l'Europa gli darebbero un palcoscenico prestigioso, anche se sia al Milan che all'Inter il 34enne ex Sassuolo dovrebbe accontentarsi del ruolo di riserva.