Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, tornerà in Italia da Londra portando cattive notizie a Steven Zhang dopo il summit di mercato nella City con il Chelsea al quale ha partecipato in queste ore. Stando a quanto riporta Nizaar Kinsella, giornalista dell'Evening Standard, i Blues non hanno intenzione di prestare né Romelu Lukaku né Kalidou Koulibaly perché vogliono eventualmente cederli a titolo definitivo per monetizzare. Un duro colpo per il club nerazzurro che puntava - come noto - a uno sconto per il prestito-bis di Big Rom rispetto alle cifre che erano state pattuite tra le parti un anno fa.