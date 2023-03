L'umore di Conte è cupo già da qualche mese, come confermano le sue stesse dichiarazioni nebulose circa il futuro nel club di Londra. In più - come sottolinea il Times - sta emergendo con estrema forza la voglia di tornare a casa, soprattutto dopo il periodo trascorso qui per completare la convalescenza dopo l'intervento alla colecisti. L'Inter - stando a quanto riferito - avrebbe già preso contatti con l'allenatore per capire i suoi desideri. L'alternativa sarebbe la Roma in caso di separazione da José Mourinho, anche lui accostato ai nerazzurri nell'ultimo periodo. Niente da fare, per motivi diversi, per Milan e Juve: costi troppo alti per i rossoneri, mentre i bianconeri hanno altro a cui pensare...

