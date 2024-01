Non c'è ancora stato l'atteso summit tra l'agente Bartolomej Bolek e la dirigenza del Napoli per chiarire in via definitiva il futuro di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, attende ancora un rilancio importante da parte del Napoli per eventualmente rinnovare ma al momento, nelle ultime call tra le parti, non è ancora emersa la volontà del club partenopeo di avvicinarsi alle richieste del giocatore, che vorrebbe la conferma dell'attuale stipendio da 4,6 milioni di euro invece della decurtazione proposta qualche tempo fa. Inoltre, la trattativa con l'Udinese per Lazar Samardzic fa intendere che il posto di Zielinski nel centrocampo azzurro verrà preso dal tedesco di origine serba, vicinissimo la scorsa estate all'Inter.

Proprio l'Inter osserva con cauto ottimismo gli ultimi approcci tra le parti, forte di un'offerta che ha già trovato il gradimento del giocatore perché conferma l'attuale stipendio per i prossimi quattro anni (possibile un 3+1). La società nerazzurra si è mossa con il tempismo giusto e le argomentazioni ideali per ottenere il sì di Zielinski, il quale però attende ancora fiducioso che il Napoli lo accontenti, anche se le speranze che ciò accada sono sempre più flebili. Non a caso da oggi qualunque calciatore prossimo allo svincolo può firmare per un altro club e i tempi ormai sono strettissimi. Probabile che entro la Supercoppa arriverà la decisione definitiva del polacco. Il vantaggio acquisito dall'Inter non è comunque garanzia di successo, soprattutto quando di mezzo c'è un grande amante dei colpi di scena come Aurelio De Laurentiis.

In tal senso, c'è un precedente che invita la dirigenza nerazzurra a non cantare vittoria troppo in fretta, quello di Dries Mertens che qualche anno fa sembrava destinato al trasferimento a Milano a parametro zero ma poi fu convinto dal presidente del Napoli a rimanere nel corso di un pranzo tra i due. Ad oggi comunque è più probabile che Zielinski vada all'Inter rispetto alla permanenza al Napoli, anche perché non c'è molta concorrenza per i nerazzurri. L’approccio della Roma è già stato respinto, quelli dall'Inghilterra non corrispondono per blasone alle aspettative del centrocampista mentre la Juventus, pur avendo il jolly Cristiano Giuntoli che conosce benissimo l'ex Udinese, non si è ancora mai mossa per portarlo a Torino. Insomma, ancora pochi giorni e sarà noto il futuro di Zielinski.

