Numeri pazzeschi e un amore totale e sincero verso l’Inter. André Onana è stato un assoluto protagonista al Do Dragao, la sua ennesima grande prestazione europea. Con il portiere camerunese che ha migliorato le statistiche personali e di squadra (assolutamente invidiabili). L’ex Ajax ad oggi è l’estremo difensore con più parate in Champions League (39), dopo di lui Simon Mignolet del Bruges, a quota 35, oltre ad Anatolij Trubin dello Shakhtar e Diogo Costa del Porto, fermi a 31 e non più migliorabili.

Ma oltre all’aspetto tecnico c’è di molto di più: l’innamoramento di André verso i colori nerazzurri. L'estremo difensore è totalmente coinvolto nell’Inter e adora la vita a Milano. Non è un caso infatti che abbia portato tutta la propria famiglia nel capoluogo meneghino (ad Amsterdam viveva solo, con l’attuale moglie che insieme ai figli risiedeva a Boston, in Massachusetts) per un vero e proprio progetto di vita, non solo sportivo. L’intenzione di Onana, ribadita al suo staff tra l’altro anche a fronte di indiscrezioni di mercato che lo volevano sacrificabile sull'altare del bilancio, è di restare parecchio tempo in nerazzurro, ma soprattutto quella di scrivere pagine importanti nella storia della società di Viale della Liberazione. Come Samir Handanovic, Julio Cesar o Francesco Toldo. Un’intenzione rafforzata dalla qualità attuale della vita a Milano, ma anche dal clima, dal cibo, dall'affetto dei tifosi e da San Siro, stadio che esalta il nativo di Nkol Ngok.