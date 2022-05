Nello specifico, tra martedì e mercoledì è previsto un contatto diretto tra il management dell'Inter e gli avvocati di fiducia dell'attaccante belga, che sta spingendo per lasciare il Chelsea e tornare. È proprio il classe '93 che ha organizzato questo meeting a cui l'Inter non si sta sottraendo, quanto basta per considerarla un'apertura.

La notizia fatta filtrare da Viale della Liberazione sta creando molte aspettative tra gran parte dei tifosi dell'Inter: la prossima settimana la dirigenza nerazzurra ha in programma un summit per parlare di un possibile ritorno di Romelu Lukaku a Milano.

Occhio però: pur disponibile a parlarne, la dirigenza considera questa operazione di mercato a dir poco complicata e quindi non così 'calda'. Sia perché non è chiaro se Lukaku potrebbe trasferirsi in prestito, sia perché dovrebbe essere disposto a un taglio piuttosto netto dello stipendio. Di certo c'è che il belga ci sta provando personalmente e non vuole lasciare nulla di intentato. Tra qualche giorno il quadro sarà un po' più chiaro.

