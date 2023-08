Con l’annuncio ufficiale del suo arrivo e le sue prime parole da neo giocatore nerazzurro, l’Inter ha chiuso la pratica Yann Sommer. Un’operazione, quella per il portiere elvetico, prolungatasi nel tempo per via anche di alcune vicissitudini collaterali che hanno portato il Bayern Monaco, detentore del cartellino, ad allungare i tempi dell’attesa, ma che alla fine ha consentito al club nerazzurro di mettere a disposizione di Simone Inzaghi un portiere di comprovata esperienza ma anche e soprattutto di ottime qualità, che a dispetto dell’età magari non più giovanissima può garantire all’Inter solidità e presenza tra i pali oltre che grandi qualità nella fase di costruzione dal basso, quella prediletta anche dallo stesso giocatore per sua diretta ammissione.

In più, l’Inter non farà di Sommer un acquisto estemporaneo, al contrario ripone nell’estremo difensore nativo di Morges molta fiducia. Prova ne sia anche il contratto che il giocatore ha firmato con i nerazzurri, sul quale FcInterNews.it ritiene opportuno fare chiarezza. dopo che nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni relative soprattutto all’ingaggio che Sommer percepirà in Italia ben lontane da quella che è la realtà, Sommer ha sottoscritto un accordo della durata di due anni con opzione per il terzo anno a 2,5 milioni netti, che grazie alle agevolazioni garantite dal Decreto Crescita permetteranno al club di Viale della Liberazione un esborso lordo inferiore rispetto alla tassazione classica. A livello economico e sportivo, quindi, si può tranquillamente parlare di un’operazione di qualità effettuata dall’Inter, che con l’arrivo di Sommer (al quale, con ogni probabilità si aggiungerà quello di Emil Audero dalla Sampdoria) mette al sicuro la propria porta con un elemento di grande valore ed esperienza, ideale per le ambizioni del club nerazzurro.

