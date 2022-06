Eppur si muove. La trattativa tra l'Inter e il Paris Saint-Germain per Milan Skriniar, bloccatasi sul rifiuto dell'offerta da 50 milioni di euro da parte dei nerazzurri, è in standby in attesa del rilancio francese. Che sta per arrivare e stavolta toccherà i 60 milioni. Cifra che comunque potrebbe non bastare, almeno nelle idee in Viale della Liberazione dove non vogliono trattare per meno di 70 milioni, meglio con qualche bonus. Servirà dunque un ulteriore step una volta recapitata la seconda proposta parigina. Il direttore sportivo Luis Campos è in pressing, vuole chiudere l'affare già tentato dal predecessore Leonardo nei mesi scorsi e stavolta pensa ci siano i presupposti per sfondare il muro nerazzurro, così come quello del centrale slovacco.