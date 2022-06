L'Inter oggi attendeva l'ormai famoso rilancio del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar, ma da Parigi non è arrivato nulla. Evidentemente, Luis Campos non vuole giocarsi tutte le carte e prova a tenere il punto, lasciando 60 milioni bonus compresi sul tavolo. Cifra ritenuta ovviamente insufficiente in Viale della Liberazione, dove contano di ottenere il massimo da questo sacrificio. La contromossa dell'Inter, in questa partita a scacchi, ha un nome: Chelsea. I Blues sono alla ricerca di un difensore di livello e stanno trattando Mathijs de Ligt con la Juventus, che però chiede una somma troppo alta. Ergo, dopo la trattativa felicemente andata in porto per Romelu Lukaku, quale migliore occasione che far filtrare l'interesse degli inglesi per il difensore slovacco? Interesse di cui l'entourage di Skriniar ignorava l'esistenza fino a poco fa, ma che probabilmente per il momento è relegato a una questione tra i due club. Che sia reale o strategico (per stanare rispettivamente PSG e Juventus) lo sapremo presto. Anche perché l'Inter non ha la minima intenzione di sacrificare il proprio alfiere senza alcuna possibilità di vincere la partita.