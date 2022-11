Giorgio Scalvini piace molto all'Inter, che ha chiesto recentemente informazioni sulla sua situazione . Ma così ha fatto anche la Juventus, mentre l'Atletico Madrid è andato anche a vederlo un paio di volte recentemente allo stadio. Insomma, il difensore del 2003 ha già gli occhi addosso di molte big, ma al momento per l'Atalanta non è sul mercato. La strategia dei Percassi è chiara: in estate si cercherà di vendere giocatori più avanti con l'età come Duvan Zapata o Luis Muriel, in alternativa Hans Hateboer, Joakim Mæhle oppure Teun Koopmeiners , che potrebbero portare in dote cifre interessanti.

Per Scalvini (come per Caleb Okoli) se ne riparlerà dal 2024 in poi quando con un'altra stagione da titolare nel massimo campionato la sua valutazione potrebbe schizzare fino a oltre i 50 milioni di euro. Al momento il suo cartellino costa intorno ai 40 milioni, cifra molto alta per un ragazzo che sta sì facendo bene ma è ancora all'inizio della sua esperienza tra i professionisti. Perciò per l'Inter come per altre società interessate, Scalvini non può essere un obiettivo nell'immediato a meno di presentare quell'offerta che farebbe vacillare l'Atalanta cambiandone le strategie.