Sempre più vicino il passaggio in prestito di Martin Satriano all'Empoli. Un movimento che rientra all'interno del negoziato tra i due club per il trasferimento di Asllani a Milano.

Ebbene, secondo quanto risulta a FcInterNews, è stato trovato un accordo totale tra nerazzurri e toscani per il prestito secco dell'attaccante uruguaiano, del quale il club milanese non intende perderne il controllo. L'accordo prevede, tra le altre cose, anche una sorta di rassicurazione per Satriano di essere considerato pienamente al centro del progetto tecnico e, quindi, con ogni probabilità, l'ampia possibilità di essere il titolare dell'attacco.