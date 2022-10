L'Inter continua a seguire da vicino, da molto vicino, Pasquale Mazzocchi, prossimo avversario in campionato proprio dei nerazzurri a San Siro domenica a ora di pranzo. Secondo quanto risulta a FcInterNews.it, questa è una traccia indipendente dal futuro di Gosens, considerando piuttosto il contratto in scadenza di Darmian e la situazione di Bellanova che a Milano è in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni.

Mazzocchi piace parecchio: potrebbe essere un'opzione per gennaio in caso di partenza di Gosens oppure per l'estate quando si faranno ragionamenti diversi e nuovi per le corsie esterne.