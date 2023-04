Con David De Gea ormai orientato a non rinnovare il contratto in scadenza con il Manchester United, i Red Devils hanno stilato una short list di possibili sostituti, che comprende Diogo Costa del Porto, Jordan Pickford dell'Everton, Mike Maignan del Milan e André Onana dell'Inter (LEGGI QUI).

La novità è che il Porto ha sparato molto alto per il suo estremo difensore, chiedendo 60 milioni per il suo cartellino. Cifra giudicata troppo alta dal club inglese che ha deciso di virare sugli altri candidati. Il portiere camerunese scala quindi le posizioni, anche perché gli altri due papabili vengono valutati parecchio dai rispettivi proprietari, che non hanno necessità di cedere. Onana invece potrebbe lasciare l'Inter per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, alla luce anche delle difficoltà economiche del club nerazzurro che verrebbero amplificate dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Il Manchester United potrebbe dunque approfittare di questa situazione per acquistare un portiere giovane e di livello internazionale a una cifra competitiva. Uno scenario che i tifosi interisti sperano rimanga solo un'ipotesi.

