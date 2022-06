È emersa ancora una piccola distanza tra Inter e Chelsea dopo l'ultimo contatto nelle scorse ore con l'avvocato Ledure per il ritorno a Milano di Romelu Lukaku. I nerazzurri hanno fatto sapere ai Blues di non voler andare oltre i 7-8 milioni per il prestito, mentre la richiesta del Chelsea è di almeno 10 milioni, inferiore rispetto a quella iniziale. Insomma, grazie alla mediazione del legale di Lukaku servirebbe solo un piccolo passo avanti per chiudere una trattativa ormai ben impostata. Al punto che l'Inter vuole chiudere l'operazione prima possibile per fare arrivare l'attaccante belga la prossima settimana e definire tutto a livello burocratico e di visite mediche. Nel frattempo, Big Rom ha ricevuto due offerte molto ricche, ma ha ribadito al Chelsea che la sua volontà è di tornare all'Inter e non prenderà in considerazione alternative.