Un'opportunità. Una di quelle di cui Beppe Marotta parla spesso in ottica mercato, con poco budget da investire e la necessità di farsi venire buone idee. Buone idee come quella.di provare a ingaggiare Nacho Fernandez, per tutti semplicemente Nacho, a parametro zero. Il difensore infatti sembra intenzionato a lasciare casa sua, il Real Madrid, per provare una nuova esperienza. E l'Inter ha già manifestato il proprio interesse al suo agente. Sul piatto un biennale da circa 4 milioni di euro, cifra che verrebbe calmierata dal Decreto Crescita. Una proposta migliore rispetto a quella delle Merengues, che alla luce dei 33 anni compiuti lo scorso gennaio non vanno oltre il rinnovo annuale.

Nacho sarebbe gradito dal club nerazzurro per più di una ragione. Innanzitutto l'arrivo a parametro zero, in secondo luogo l'esperienza internazionale e la collezione di Champions League nella sua bacheca personale. Infine, aspetto non da poco, la capacità di giocare da centrale e da terzino destro, che lo rendono in teoria ideale per tutti i ruoli della difesa a tre di Simone Inzaghi.

Occhio però: in questo momento la dirigenza di Viale della Liberazione non pensa a ingaggiare Nacho come sostituto di Milan Skriniar (si cerca un profilo giovane su cui investire). Semplicemente, con il posto lasciato vacante dallo slovacco, Stefan de Vrij e Danilo D'Ambrosio in scadenza e Francesco Acerbi da acquistare dalla Lazio l'eventuale arrivo dello spagnolo garantirebbe nel mentre una valida alternativa da mettersi subito in casa. Se poi le altre trattative andassero a buon fine, potrebbe essere DD33, con il quale non c'è ancora intesa per proseguire insieme (e le primavere sono già 35), il difensore sacrificato.

Al momento però la strategia è in fieri, tutto sarà più chiaro dopo la finale di Champions League sabato prossimo. Intanto però i contatti per Nacho continuano, perché in questi casi è sempre cosa buona e giusta muoversi in anticipo rispetto alla concorrenza.