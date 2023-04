All'interno del Lens rivelazione della Ligue 1 non ci sarebbe il solo Kevin Danso nel mirino dell'Inter. Secondo quanto rilevato da FcInterNews.it, infatti, i radar nerazzurri sarebbero puntati anche su uno dei trascinatori della formazione Sang et Or, seconda in Ligue 1 a meno nove dal Paris Saint-Germain dopo la sconfitta di ieri nello scontro diretto: si tratta di Lois Openda, attaccante belga autore di 15 gol in questa stagione. I nerazzurri lo stanno monitorando, ma devono fare i conti con la concorrenza del Napoli. Il suo agente è Gunter Thiebaut, lo stesso del difensore Zinho Vanheusden: proprio Thiebaut ha parlato insieme ad un intermediario italiano con Piero Ausilio di Openda, nel corso di un incontro avvenuto due settimane fa.