Nei discorsi con il Chelsea che l'Inter dovrebbe intrattenere nei prossimi giorni si parlerà sicuramente del prestito-bis di Romelu Lukaku, ma è prevedibile che i Blues vogliano capire le intenzioni dei nerazzurri su André Onana, obiettivo per il ruolo di portiere. Occhio però, tra i giocatori in uscita da Londra potrebbero essercene un paio graditi alla dirigenza di Viale della Liberazione, da inserire in un potenziale maxi accordo. Nello specifico si tratta di due difensori. Il primo è una vecchia conoscenza del calcio italiano, Kalidou Koulibaly. Classe 1991, non ha reso secondo le aspettative nel corso della sua prima stagione al Chelsea e il nuovo manager Mauricio Pochettino lo ha inserito tra i cedibili. Sponda giocatore, non ci sarebbero problemi a tornare in Serie A e un eventuale passaggio all'Inter non sarebbe un tradimento ai tifosi del Napoli. Lo sarebbe stato accettare la corte della Juventus la scorsa estate, per questo il senegalese ha scelto l'estero. Uno scoglio significativo sarebbe invece lo stipendio: Koulibaly guadagna 10 milioni netti, parecchio fuori dai parametri nerazzurri. E i Blues non dovrebbero semplicemente accordare un prestito gratuito, ma anche sovvenzionare una buona fetta di stipendio del difensore. Non semplice ma neanche impossibile: Piero Ausilio proverà a essere convincente per quella che è ad oggi la prima scelta.

Più agevole potrebbe invece essere arrivare, per l'Inter, a un altro esubero del Chelsea: Trevoh Chalobah. Classe 1999, era stato cercato dai nerazzurri anche la scorsa estate quando si stava concretizzando il trasferimento al Paris Saint-Germain di Milan Skriniar, che però poi è rimasto a Milano. Anche il difensore originario della Sierra Leone ma naturalizzato inglese è considerato un esubero, quindi una trattativa sarebbe fattibile anche perché lo stipendio è contenuto e un prestito con diritto di riscatto potrebbe soddisfare tutte le parti in causa. Chalobah è un giocatore assai gradito in Viale della Liberazione e potrebbe riempire proprio quella casella che lo slovacco ha lasciato vacante. Inoltre, basterebbe riattivare i canali della scorsa estate gestiti dall'intermediario Paolo Busardò per portarsi avanti rapidamente nella trattativa. Tra qualche giorno se ne saprà di più.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!