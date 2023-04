Narcisse Moulle Kombi, il Ministro dello Sport del Camerun, scrive all’Inter per André Onana. In una lettera inviata alla società nerazzurra (curiosità: con l’indirizzo sbagliato, dato che la sede non è più in Corso Vittorio Emanuele ma in Viale della Liberazione) il politico africano ha chiesto infatti ai vertici della Beneamata di mettere a disposizione il proprio calciatore per le sfide internazionali dei Leoni Indomabili.

Ovviamente, dato che la decisione di non convocare più nella selezione del proprio Paese è dipesa dal CT Rigobert Song e dal Presidente della Federcalcio locale, Samuel Eto’o, l’Inter non ha potere decisionale. Ma forse la speranza del politico camerunese è che qualcuno possa intercedere proprio con Eto’o, visti i suoi trascorsi nerazzurri.

