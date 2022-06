Fino all’ultimo momento – secondo quanto raccolto in esclusiva da FcInterNews - Ivan Perisic è stato indeciso tra il proseguire l’avventura nerazzurra o l’accettare la corte del Tottenham. Alla fine ha prevalso il pressing degli inglesi e di Antonio Conte. O meglio, la sua volontà mai nascosta di giocare in Premier League. Perisic resta interista (e i vari post pubblicati sui social lo dimostrano) e l’opzione Spurs non dipende da una decisione economica (tanto che aveva rifiutato ben più onerose offerte provenienti da Turchia e Qatar, o da altri club di leghe più prestigiose). Alla fine infatti, negli incontri con l’Inter, anche i nerazzurri avevano fatto pervenire all’atleta croato una proposta congrua al valore del giocatore.