La partita di domani alle 18.30 tra Empoli e Salernitana, in programma al Castellani, è una grossa opportunità per gli osservatori nerazzurri per tenere d'occhio alcuni giocatori di interesse. In particolare uno scout dell'Inter sarà allo stadio con l'obiettivo di valutare dal vivo le prestazioni di tre giocatori. Tra i padroni di casa occhi su Martin Satriano che sta provando a ritagliarsi spazio nella squadra allenata da Paolo Zanetti, e Guglielmo Vicario, considerato sulla carta l'erede naturale di André Onana qualora il portiere camerunese dovesse lasciare l'Inter al termine di questa stagione a fronte di un'offerta molto importante.

Tra i campani l'osservato speciale sarà Lorenzo Pirola, che i granata vorrebbero acquistare facendo scattare il diritto di riscatto da 5 milioni ma sul quale l'Inter vanta un diritto di recompra da 8 milioni.

