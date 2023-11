Per ogni dirigenza calcistica questo è il periodo in cui si iniziano a intavolare le trattative per i futuri parametri zero, in modo da bloccarli con le tempistiche corrette e poterli ufficializzare dal 1° gennaio. Anche l'Inter ovviamente non fugge a questa prassi e, considerando il recente passato, in Viale della Liberazione hanno realizzato ottime operazioni muovendosi con i tempi giusti su calciatori destinati al mercato dei free agent.

In tal senso nelle scorse settimane in sede c'è stato un incontro tra Piero Ausilio, Dario Baccin e Michelangelo Minieri per parlare di vari argomenti, in particolare giovani calciatori. Il discorso però è poi passato su un nome in particolare: Christian Kouamé. Cresciuto proprio nell'Inter, l'attaccante ivoriano ha il contratto in scadenza con la Fiorentina e al momento non si intravedono rinnovi all'orizzonte. Classe '97, è in grado di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo e oltre ad avere altri vantaggi significativi: costo quasi zero, stipendio basso e lo status di canterano.

Per adesso c'è solo un pour parler, non è ancora detto che la Fiorentina non faccia l'offerta giusta per trattenerlo né cche in casa nerazzurra decidano di andare su altri profili in vista della prossima stagione. Però Kouamé va iscritto alla lista dei candidati a rafforzare l'Inter nella prossima stagione.