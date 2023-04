Uno dei grandi protagonisti della stagione del Frosinone, che ormai attende solo l'avvallo della matematica per festeggiare il ritorno in Serie A, è sicuramente Samuele Mulattieri: 11 gol e 4 assist in 28 presenze per l'attaccante spezzino di proprietà dell'Inter (anche ieri decisivo), uno dei punti di forza della squadra allenata da Fabio Grosso. A fine stagione scadrà il prestito del classe 2000 e il club ciociaro insisterà per tenerlo almeno un'altra stagione, nel massimo campionato (senza fare scattare il diritto di riscatto da 4,5 milioni con successivo contro riscatto a favore dei nerazzurri). Ma prima è necessario uno step: il rinnovo del contratto.