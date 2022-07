Futuro in Serie B per Giovanni Fabbian, fresco campione d'Italia con l'Inter di Cristian Chivu e chiamato alla prima esperienza nel calcio professionistico. Il centrocampista classe 2003 gode di molta credibilità, al punto da aver ricevuto almeno una decina di richieste, la maggior parte dalla Serie C. Però il canterano nerazzurro vuole misurarsi a un livello superiore, per questo oggi valuta solo opzioni in Serie B. Tre, in particolare, quelle tra cui dovrà scegliere nei prossimi giorni: Reggina, Ternana e Perugia. La prossima settimana il verdetto.