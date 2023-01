Da lunedì ogni giorno può essere quello buono per il trasferimento in prestito di Sebastiano Esposito alla Ternana, ennesima tappa della sua pur breve carriera. Il club umbro ha mosso i passi decisivi con l'attaccante classe 2002 e il suo entourage, l'ultimo step è ottenere il via libera dall'Inter che verosimilmente, dopo il prestito terminato in anticipo all'Anderlecht, non opporrà resistenza.