In questo periodo l'Inter sta cercando un sostituto di Juan Cuadrado che per i prossimi tre mesi non sarà disponibile, una necessità resasi inevitabile alla luce dei costanti problemi al tendine dell'esterno colombiano. Ma sulla corsia destra la dirigenza nerazzurra deve affrontare un altro problema, vale a dire il rinnovo di Denzel Dumfries che ad oggi non è così scontato.

L'olandese ha il contratto in scadenza nel giugno 2025, tempistica sufficiente per convincere club a trovare un'intesa in tempi non troppo lunghi per evitare di entrare nell'ultimo anno di accordo e rischiare di perdere il giocatore a parametro zero. La criticità ad oggi è la perdurante distanza tra l'offerta nerazzurra e la richiesta del giocatore, circa un milione di euro. Dumfries si aspetta infatti un trattamento simile a quello di Alessandro Bastoni, mentre in Viale della Liberazione ritengono sia più giusto uno stipendio come quello garantito con il rinnovo a Federico Dimarco, 4 milioni netti a salire.

In questo momento la situazione è in standby ma nei prossimi giorni, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, emissari della Westerman, l'agenzia che cura gli interessi dell'esterno olandese, saranno in Italia per occuparsi di diverse situazioni in ballo tra cui quella di Winston McKennie con la Juventus e quella di Clement Lenglet, al quale si è interessato il Milan.

Naturalmente nella to do list anche l'incontro con i dirigenti dell'Inter per cercare di smussare gli angoli della trattativa per il rinnovo. Se le parti non arrivassero a un accordo è ipotizzabile che Dumfries possa lasciare l'Inter la prossima estate in caso di offerta giudicata congrua.

