Ma veniamo alle cifre e al format della competizione: qualora fosse una partita secca, come la formula attuale, la somma pagata per la gara unica sarebbe di una dozzina di milioni di euro per annata, se invece si passasse al torneo a quattro squadre, con semifinale e finale, i milioni di euro che finirebbero nelle casse italiane sarebbero ben 25 a stagione.

L’appetito viene mangiando. E l’Arabia Saudita vuole continuare a puntare sul calcio, anche su quello del belpaese. Dopo aver ospitato a Riad l’ultima edizione della Supercoppa Italiana , il paese è pronto ad affrontare un ulteriore e prolungato investimento per la competizione. La proposta fatta pervenire alla Lega Serie A – secondo quanto appreso da FcInterNews - è di addirittura sei anni: con la finale che per due anni verrà disputata a Riad, altri due a Gedda e un ulteriore biennio ad Abu Dhabi (qualora l’offerta venisse ritenuta troppa lontana nel tempo, si scenderebbe ad un accordo di quattro anni con le partite solo in Arabia Saudita).

Inutile dire che a Riad ci sia gran fiducia nel potersi assicurare l’evento. Questo mese - o più presumibilmente a marzo – sarà indetta un’assemblea di Lega dove verrà discussa la questione (servono 14 voti su 20 per stabilire le scelte finali). Insomma, l’obiettivo è continuare ad ospitare le grandi competizioni, come provano l’arrivo di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr, l’entusiasmo per l’ultimo derby disputato (e vinto dall’Inter) al King Fahd International Stadium e l’assegnazione del prossimo Mondiale per club del 2023.

A tal proposito ecco le dichiarazioni del Ministro dello Sport, il Principe Abdulaziz bin Turki Al Faisal: "Siamo onorati e estremamente ospitati di avere l’opportunità di ospitare le migliori squadre del mondo e i loro sostenitori. Non vediamo l'ora di mostrare il nostro genuino amore per il gioco e il nostro desiderio di fare bene. Ospitiamo sport internazionali per il semplice motivo che crediamo veramente nel potere dello sport, che possa ispirare i nostri ragazzi e le nostre ragazze, creare nuove connessioni e costruire nuove relazioni. Questo significherà molto per la nostra gente, dove il 70% ha meno di 35 anni ed è assolutamente ossessionato dal calcio".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!