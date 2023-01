Mentre in Spagna, in base alle fonti, la notizia prende quota o viene sgonfiata, in Italia non c'è alcuna conferma su un possibile approdo di Joaquin Correa al Barcellona, in un fantomatico scambio con Memphis Depay. El Tucu non ha avuto notizie in merito e anche l'agente Alessandro Lucci è stato rassicurato dall'Inter sul fatto che non ci sia alcuna trattativa in corso per il suo assistito.

E anche se ci fosse, Correa comunque non avrebbe intenzione di lasciare Milano in prestito e se proprio dovesse salutare i colori nerazzurri lo farebbe solo a titolo definitivo. In tal senso, in Italia non ci sarebbero grandi opportunità mentre è più facile che nei prossimi mesi si sviluppi qualcosa all'estero, tra Liga e Premier League.