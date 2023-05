André Onana è costantemente circondato da voci di mercato, Samir Handanovic è stato già virtualmente congedato dalla Curva Nord e molto probabilmente non sarà più all'Inter la prossima stagione, a meno di un ruolo fuori dal campo. Paradossalmente, per la porta, l'unica certezza nerazzurra è Alex Cordaz. L'estremo difensore di Vittorio Veneto, 40 anni compiuti a inizio 2023, ha il contratto in scadenza il 30 giugno ma a quanto pare l'intenzione della dirigenza nerazzurra è cofermarlo per un'altra stagione come terzo portiere.

Più di una ragione dietro questa decisione: Cordaz è utile per le liste UEFA, in quanto cresciuto nelle giovanili dell'Inter; ha esperienza e nessuna pretesa, consapevole del suo ruolo; è un uomo spogliatoio, apprezzato e ben voluto da tutti i compagni che ne tessono spesso le lodi dal punto di vista umano; guadagna il minimo sindacale.

A fine stagione, dunque, salvo ripensamenti l'estremo difensore treviggiano firmerà per un'altra stagione per la sua squadra del cuore, nella speranza di collezionare altre medaglie come in questi anni.