L’interesse dell’Inter per Dani Ceballos – secondo quanto appurato da FcInterNews da una fonte molto vicina al calciatore – è reale. Tuttavia, ovviamente, non c’è nulla di firmato o di definitivo. Il centrocampista infatti, che oggi potrebbe disputare la sua ultima partita col Real Madrid (titolare per 58' e protagonista di una buona gara contro l'Athletic Bilbao), ha più opzioni davanti a sé. Il rinnovo con la Casa Blanca non è da escludere a priori, anzi. Ma si deve però pure tener conto del fatto che diverse squadre spagnole (e straniere) stiano osservando con interesse l’evoluzione della vicenda.

Ceballos, che già in passato era finito sul taccuino dell’Inter, felice che un club come quello di Viale della Liberazione fosse sulle sue tracce, oggi chiede tranquillità. Vuole prima chiudere la stagione in corso, riposare qualche giorno e prendere una decisione finale in questo mese, per iniziare così il ritiro estivo con i Blancos o con il nuovo club. Di fatto il centrocampista si trova a un punto della sua carriera in cui deve meditare con cura e scegliere con criterio cosa possa essere meglio per lui, avendo il contratto in scadenza alla fine di giugno.

Il progetto sportivo resta fondamentale, ma alla fine si tratterà di una decisione personale, soppesata con tutti i criteri in gioco. Uno di questi potrebbe essere l'impiego in campo, non particolarmente nutrito con le Merengues. Dal canto suo Ceballos non ha particolari preferenze. Con Mikel Arteta nell'Arsenal ha giocato come play, nel Madrid da mezzala. Nonostante abbia iniziato come classico trequartista, oggi ha arretrato il suo raggio d’azione, sa sacrificarsi e si sente in grado di ricoprire ogni ruolo del centrocampo. Duttilità che, unità all'età (classe '96) e alla qualità tecnica, lo rende un acquisto low cost, anzi no cost, tra i più appetibili d’Europa.

