Nelle ultime ore in Arabia, via social, si è diffusa a macchia d'olio la notizia che Marcelo Brozovic abbia accettato l'offerta dell'Al-Nassr e sia pronto a salutare l'Inter. In realtà la novità principale in questa vicenda è che il club saudita non ha più rivali. Il Barcellona infatti ha fatto sapere al croato che in questo momento non può affondare il colpo a causa della lentezza delle operazioni in uscita. In poche parole, i catalani non hanno i soldi per presentare un'offerta seria all'Inter.

Questa presa di coscienza, unita al rilancio economico con deadline da parte dell'Al-Nassr, che nel frattempo sta lavorando su Seko Fofana del Lens, spinge Brozovic verso il campionato arabo. Il giocatore, anche oggi protagonista sui social, non ha ancora detto sì ma l'offerta è stata migliorata ulteriormente e in assenza di prospettive catalane l'alternativa è rimanere in una squadra che lo ha virtualmente già ceduto. Impensabile prevedere il suo comportamento nelle prossime ore, o dare per scontato qualsiasi evoluzione, ma ad oggi si registra l'uscita di scena della principale alternativa professionale per il centrocampista classe '92. In casa nerazzurra per adesso ci si limita ad attendere la decisione del croato, ma cresce l'ottimismo che possa dire sì.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!