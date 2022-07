Giornata di visite inaspettate nella sede dell'Inter. In Viale della Liberazione si sono presentati Moussa Sissoko, agente tra gli altri di Ousmane Dembele e di Dan-Axel Zagadou, difensore ex Borussia Dortmund, e Houssine Kharja, ex calciatore della Beneamata. Sia Dembele che Zagadou sono svincolati, per cui è possibile siano stati proposti ai nerazzurri, in particolare il giovane centrale che potrebbe risultare interessante anche come potenziale investimento.