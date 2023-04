Anche il Parma si iscrive alla corsa per Tughan Yildiz, il gioiellino del Bursaspor che a inizio dello scorso mese – come svelato in esclusiva da FcInterNews.it (RILEGGI QUI) ha sostenuto un provino con l’Inter (ed è pure sul taccuino della Roma). Dal 27 marzo infatti il calciatore, classe 2006, è stato nella città ducale per tre giorni per mostrare le proprie qualità. Gli allenamenti sono andati particolarmente bene, tanto che il responso su di lui, da parte dei responsabili del settore giovanile degli emiliani, è stato positivo. Ma non è finita qui.