Premessa: in casa Inter sanno benissimo che la sconfitta di ieri contro il Bologna debba essere imputata a più fattori. Su tutti alcuni errori dei nerazzurri, come quelli di non chiudere la gara dopo il vantaggio di Ivan Perisic e di subire due gol certamente evitabili. Ma da Viale della Liberazione, nel giorno successivo all’1-2 del Dall’Ara, filtra anche una certa irritazione per quanto poco si sia giocato contro i felsinei, soprattutto nella ripresa in cui la squadra di Simone Inzaghi ha profuso il maggiore sforzo per tornare in vantaggio. E per come la questione – a differenza di altre occasioni similari – sia stata totalmente ignorata dalla stampa.