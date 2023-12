Lautaro Martinez out contro il Lecce e a rischio per Genoa-Inter. Ne è certo anche il Corriere della Sera, in attesa degli esami strumentali a cui si sottoporrà l'argentino per verificare l'entità del problema all'adduttore sinistro. Ieri il Toro ha svolto lavoro di scarico e terapie, si teme un infortunio lieve ma fastidioso. Toccherà dunque alla coppia Thuram-Arnautovic contro il Lecce. Buone notizie invece per Sanchez e de Vrij: i due dovrebbero rientrare in gruppo e giocare almeno uno spezzone di gara.