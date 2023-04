Il primo atto dell'euroderby di Milano, semifinale d'andata della Champions League che metterà di fronte Milan e Inter, in programma mercoledì 10 maggio alle 21, sarà trasmesso in diretta su Amazon Prime Video, con il commento di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, ma anche in chiaro, trattandosi di un evento di particolare rilevanza a livello nazionale, come impone l’Agcom. Ma dove si potrà vedere l'attesissima partita? "Prime - si legge sull'edizione online del Corriere della Sera - ha ricevuto le candidature da Sky, Rai e Mediaset tutte interessate a mandare in onda la sfida. Chi su Tv8. Chi su Rai1.

Chi su Canale 5. In termini di raccolta pubblicitaria la gara vale almeno due milioni di euro. Mediaset che già proietterà la partita di ritorno — con Sky in versione pay — sembra sulla carta favorita. L’asta è partita, l’esito si saprà fra mercoledì e massimo venerdì".