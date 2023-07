Come impatterà la cessione di André Onana sui conti dell’Inter? A porsi la domanda è la redazione di Calcio e Finanza, che prova a rispondere al questito basandosi sulle cifre circolate nelle ultime ore: il camerunese dovrebbe passare al Manchester United per un'offerta compresa tra i 50 o 55 milioni di euro più bonus. Il costo storico dell'ex Ajax è pari a 1.938.173 euro e dopo una stagione trascorsa a Milano il suo valore netto a bilancio è di poco più di 1,55 milioni di euro dopo essere arrivato a costo zero: tradotto, se il portiere fosse venduto per 50 milioni la plusvalenza sarebbe pari a 48,45 milioni di euro, mentre con un assegno da 55 milioni la plusvalenza crescerebbe a 53,45 milioni di euro.

"Oltre alla plusvalenza generata, l’Inter non dovrà più sostenere neanche il costo del giocatore per la prossima stagione. Tra stipendio lordo e ammortamento, parliamo di oltre 4,3 milioni di euro nel 2023/24 - spiega CF -. Nonostante una sola stagione in nerazzurro, l’Inter per Onana dovrebbe comunque avere goduto dei benefici fiscali del Decreto Crescita. Considerando che aveva già svolto le visite mediche in largo anticipo rispetto al 30 giugno 2022 e che quindi era già sicuro di arrivare in Italia, è probabile abbia spostato la residenza prima dell’1 luglio (data limite per poter essere considerato residente fiscale per l’anno solare). Allo stesso modo, andando oltre l’1 luglio Onana è considerato residente anche per il 2023, così da coprire i due anni necessari per le agevolazioni".

In conclusione, se tutte le cifre dovessero essere confermate, l’effetto positivo dell’operazione per l’Inter sarebbe pari (in base al prezzo finale) a una cifra tra 52,7 e 57,7 milioni di euro, considerando sia la plusvalenza generata dalla sua cessione che il risparmio legato a stipendio e ammortamento.

