Dal Consiglio di Amministrazione andato in scena oggi, relativo ai risultati economico-finanziari del primo trimestre della stagione 2023/24, sono arrivate altre notizie positive per l'Inter oltre a quella già rassicurante del rinnovo dell'ad Beppe Marotta fino al 2027: i risultati fatti registrare dal club nerazzurro nel primo trimestre che copre il periodo dal 1° luglio al 30 settembre, infatti, evidenziano che i ricavi si sono attestati a quota 166 milioni di euro, in aumento di circa 60 milioni di euro (+56%) rispetto allo stesso periodo di riferimento relativo alla scorsa stagione Un traguardo raggiunto grazie soprattutto alle plusvalenze realizzate con le cessioni di Andrè Onana e di Marcelo Brozovic per circa 68 milioni di euro complessivi. A questa cifra ci sono da aggiungere gli introiti dei diritti televisivi, che a livello UEFA hanno già toccato quasi 41 milioni di euro nella stagione 2023/24 (considerando i risultati fino al 30 settembre, con una gara in meno nel periodo rispetto al 2022/23) contro i poco più di 39 milioni di euro dello stesso arco temporale della passata stagione calcistica. In crescita, infine, anche i ricavi da stadio e quelli “licensing & retail”.

"Nel fascicolo del bilancio chiuso al 30 giugno 2023, il club nerazzurro aveva indicato che per la stagione 2023/24 i ricavi per l’anno fiscale in corso ammontano già a 71 milioni di euro, dato in crescita di 18 milioni rispetto alla cifra effettiva registrata nel 2022/23", ricorda Calcio e Finanza.

