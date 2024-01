Che noia... Anche oggi sul Corriere dello Sport trova ampio spazio un pezzo sulla proprietà dell'Inter, con l'ormai stucchevole tentativo di prevedere gli scenari futuri per Suning e il club nerazzurro.

L'obiettivo è la seconda stella, ma per il giornale romano permane la grande incertezza per il futuro. La rosa è stata rafforzata con Buchanan e per l'estate sono già previsti gli arrivi di Taremi e Zielinski. Ma il nodo resta quello legato alla proprietà. "Cosa ne sarà dell’Inter?", si domanda il CdS. "Lecito chiederselo, visto che tutto è ancora in sospeso per quanto riguarda la restituzione del prestito ad Oaktree, che ha in pegno le azioni del club".

Consueta trama: il tempo stringe, Zhang si starebbe adoperando per ottenere le migliori condizioni possibili per pagare il dovuto, interlocutori americani in attesa... Entro fine febbraio tutto sarà "più chiaro". Intanto la squadra - nonostante la reiterata assenza del presidente che manca ormai da Milano dalla scorsa estate - resta sul pezzo e carica a testa bassa verso l'obiettivo tricolore. "Zhang si comporta come se non ci fossero scadenze, come se la continuità nella proprietà del club non fosse in dubbio, ma scontata", puntualizza il CdS.

Novità? Zero. Che noia...

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!